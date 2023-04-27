СБУ сообщила о разоблачении 10 человек, предлагавших военнообязанным избежать мобилизации или незаконно пересечь границу

Об этом 27 апреля в Facebook проинформировал пресс-центр СБУ.

"На организации преступной деятельности разоблачены 10 человек. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или незаконно пересечь границу. Стоимость таких "услуг" составляла до $7 тыс.", – говорится в сообщении

Как рассказали в СБУ, в Полтавской области задержан налоговик из Кременчуга, который продавал фиктивные медсправки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Отмечается, что к сделке он привлек нескольких должностных лиц военкомата и военно-врачебной комиссии.

В Харьковской области сообщили о подозрении местному жителю, помогавшему "уклонистам" выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий, подчеркнули в спецслужбе.

"В Одесской области ликвидировано еще два канала нелегальной миграции. Один из них наладил местный коммерсант, который предлагал гражданам попасть в ЕС "под маской" международных перевозчиков. К организации другого канала причастна жительница региона. В загранпаспортах своих "клиентов" она делала фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в Молдове. На основании подделки "уклонисты" хотели добраться до соседней страны", – сказано в сообщении.

В то же время в Ивано-Франковской области правоохранители задержали чиновника военкомата, который вместе с сообщником предлагал гражданам выехать из Украины под видом водителей грузовых автомобилей, а в Закарпатской области – инспектора Госпогранслужбы, который способствовал переправке потенциальных призывников за границу через так называемую "зеленку", указали в СБУ.

"В Тернополе задокументирована преступная деятельность предпринимателя. Он оформлял "уклонистов" как водителей грузовых автомобилей и вносил соответствующие сведения в систему "Шлях". Также в Тернополе задержан делец, который за деньги продавал фиктивные отсрочки от призыва по состоянию здоровья", – сообщили в спецслужбе.

Правоохранители по всем фактам проводят расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), резюмировали в СБУ.