В Украине за год войны количество мужчин-студентов платной формы обучения выросло на 82%, в некоторых вузах – в 12 раз – СМИ

В Черновицком торгово-экономическом институте мужчин-контрактников первого года обучения стало больше в 12 раз, отметили СМИ Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом говорится в материале журналистов "Наші гроші. Львів", опубликованном 24 апреля.

Так, по сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения в Украине выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин – то на 82%.

"Секрет прост. Согласно закону, статус студента гарантирует отсрочку от мобилизации в период военного положения. При этом стоимость обучения в среднем составляет чуть более 20 тыс. грн, а условия для поступления в 2022 году существенно упростили, особенно для контрактников. На некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма", – указали "Наші гроші. Львів".

По данным журналистов, такой возможностью в 2022/2023 учебном году воспользовались не менее 85 тыс. мужчин призывного возраста. Дополнительный доход украинских университетов можно оценить в 1,7 млрд грн, подсчитали СМИ.

Как подчеркнули "Наші гроші. Львів", по сравнению с двумя предыдущими годами в вузах Украины стало в 15 раз больше студентов в возрасте 30–39 лет, а в категории 40+ рост еще больше – в 17 раз.

Инфографика: ngl.media

В частности, рекордсменом среди крупных вузов Украины является Черновицкий торгово-экономический институт, где мужчин-контрактников первого года обучения стало больше в 12 раз.

Некоторые из мужчин-студентов в комментарии СМИ признались, что учатся для того, чтобы иметь легальную возможность получить отсрочку от мобилизации.