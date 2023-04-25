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В Украине за год войны количество мужчин-студентов платной формы обучения выросло на 82%, в некоторых вузах – в 12 раз – СМИ

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В Черновицком торгово-экономическом институте мужчин-контрактников первого года обучения стало больше в 12 раз, отметили СМИ
В Черновицком торгово-экономическом институте мужчин-контрактников первого года обучения стало больше в 12 раз, отметили СМИ
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Украинские вузы на фоне полномасштабной войны РФ фиксируют небывалый прирост студентов-контрактников, в частности – среди мужчин призывного возраста.

Об этом говорится в материале журналистов "Наші гроші. Львів", опубликованном 24 апреля.

Так, по сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения в Украине выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин – то на 82%.

"Секрет прост. Согласно закону, статус студента гарантирует отсрочку от мобилизации в период военного положения. При этом стоимость обучения в среднем составляет чуть более 20 тыс. грн, а условия для поступления в 2022 году существенно упростили, особенно для контрактников. На некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма", – указали "Наші гроші. Львів".

По данным журналистов, такой возможностью в 2022/2023 учебном году воспользовались не менее 85 тыс. мужчин призывного возраста. Дополнительный доход украинских университетов можно оценить в 1,7 млрд грн, подсчитали СМИ.

Как подчеркнули "Наші гроші. Львів", по сравнению с двумя предыдущими годами в вузах Украины стало в 15 раз больше студентов в возрасте 30–39 лет, а в категории 40+ рост еще больше – в 17 раз.

Инфографика: ngl.media
Инфографика: ngl.media

В частности, рекордсменом среди крупных вузов Украины является Черновицкий торгово-экономический институт, где мужчин-контрактников первого года обучения стало больше в 12 раз.  

Некоторые из мужчин-студентов в комментарии СМИ признались, что учатся для того, чтобы иметь легальную возможность получить отсрочку от мобилизации.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

В период действия военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если не имеют отсрочки по закону.

Теги: Украина, мобилизация, военное положение, студенты, закон, война России против Украины, вузы, Наші гроші, мужчины
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