Федоров о повестках через "Дію": Нет ни в разработке, ни в планах

По его словам, в Минцифры не занимаются этим вопросом, даже на перспективу.
"Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня, написал Федоров.
Возможность доставки повесток через "Дію" допустил народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. В эфире телеканала "Киев" 29 марта он заявил, что такой вариант обсуждается, но "есть проблемы в законодательном поле", связанные с защитой персональных данных.
"Рассматриваются разные варианты, в том числе через существующие базы данных. Но это еще на этапе обсуждения", – подчеркнул он.
В Минцифры в январе сообщили, что украинское правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет, однако это не означает, что украинцам через этот сервис будут приходить повестки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 18 марта заявила, что в Украине повестки через "Дію" не выдаются и этот вопрос не прорабатывается.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что мобилизационный план еще не завершен.