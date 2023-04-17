Федоров о повестках через "Дію": Нет ни в разработке, ни в планах

По его словам, в Минцифры не занимаются этим вопросом, даже на перспективу.

"Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня, написал Федоров.

Возможность доставки повесток через "Дію" допустил народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. В эфире телеканала "Киев" 29 марта он заявил, что такой вариант обсуждается, но "есть проблемы в законодательном поле", связанные с защитой персональных данных.

"Рассматриваются разные варианты, в том числе через существующие базы данных. Но это еще на этапе обсуждения", – подчеркнул он.

В Минцифры в январе сообщили, что украинское правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет, однако это не означает, что украинцам через этот сервис будут приходить повестки.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 18 марта заявила, что в Украине повестки через "Дію" не выдаются и этот вопрос не прорабатывается.