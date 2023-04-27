Юристы объяснили, что делать украинцам, если вручили повестку не по месту прописки

"Если вы находитесь временно, проездом, в командировке, едете к родственникам, стоит сообщить это и объяснить, что у вас нет обязанности становиться на учет именно в этом регионе, районе, городе. Поэтому требование явиться в новый ТЦК не соответствует предписаниям законодательства", – говорит Новак.
По словам юриста, если такая ситуация произойдет, прежде всего стоит показать военно-учетный документ – военный билет, приписное, временное удостоверение. В этом документе указан военкомат, где человек стоит на учете.
Адвокат Рябека говорит, что если человеку выдадут повестку на блокпосту, когда он куда-то едет – это не будет нарушением законодательных норм.
Однако если человек едет в командировку, то у него должны быть определенные документы, которые это подтверждают, и где указаны сроки командировки.
Поэтому военнообязанным следует иметь с собой полный комплект документов и предъявить их тому, кто вручает повестку, а также объяснить, что по возвращении домой вы прибудете в военкомат.
Если выдали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), медкомиссия проходится по месту учета. После медкомиссии, если военнообязанный годен к службе и имеет заключение ВВК, ему могут выдать мобилизационное распоряжение.
Впрочем, такие "повестки" точно не вручают на блокпостах, отмечает адвокат.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
В Украине мобилизация идет в плановом порядке, отдельных волн нет, подчеркивала замминистра обороны Анна Маляр 27 марта. По словам министра обороны Алексея Резникова, план по мобилизации еще не завершен "и тем более не превышен".