Юристы объяснили, что делать украинцам, если вручили повестку не по месту прописки

Адвокаты говорят, что если человеку выдадут повестку на блокпосту, когда он куда-то едет – это не будет нарушением законодательных норм Фото: life.pravda.com.ua

"Если вы находитесь временно, проездом, в командировке, едете к родственникам, стоит сообщить это и объяснить, что у вас нет обязанности становиться на учет именно в этом регионе, районе, городе. Поэтому требование явиться в новый ТЦК не соответствует предписаниям законодательства", – говорит Новак.

По словам юриста, если такая ситуация произойдет, прежде всего стоит показать военно-учетный документ – военный билет, приписное, временное удостоверение. В этом документе указан военкомат, где человек стоит на учете.

Адвокат Рябека говорит, что если человеку выдадут повестку на блокпосту, когда он куда-то едет – это не будет нарушением законодательных норм.

Однако если человек едет в командировку, то у него должны быть определенные документы, которые это подтверждают, и где указаны сроки командировки.

Поэтому военнообязанным следует иметь с собой полный комплект документов и предъявить их тому, кто вручает повестку, а также объяснить, что по возвращении домой вы прибудете в военкомат.

Если выдали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), медкомиссия проходится по месту учета. После медкомиссии, если военнообязанный годен к службе и имеет заключение ВВК, ему могут выдать мобилизационное распоряжение.

Впрочем, такие "повестки" точно не вручают на блокпостах, отмечает адвокат.