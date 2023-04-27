ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Юристы объяснили, что делать украинцам, если вручили повестку не по месту прописки

Адвокаты говорят, что если человеку выдадут повестку на блокпосту, когда он куда-то едет это не будет нарушением законодательных норм
Адвокаты говорят, что если человеку выдадут повестку на блокпосту, когда он куда-то едет – это не будет нарушением законодательных норм
Фото: life.pravda.com.ua

Если военнообязанному вручили повестку не по месту жительства и регистрации, ему не обязательно становиться на учет в военкомате другой области. Об этом "Украинской правде" рассказали адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак и адвокат, руководитель волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Евгения Рябека.

"Если вы находитесь временно, проездом, в командировке, едете к родственникам, стоит сообщить это и объяснить, что у вас нет обязанности становиться на учет именно в этом регионе, районе, городе. Поэтому требование явиться в новый ТЦК не соответствует предписаниям законодательства", – говорит Новак.

По словам юриста, если такая ситуация произойдет, прежде всего стоит показать военно-учетный документ – военный билет, приписное, временное удостоверение. В этом документе указан военкомат, где человек стоит на учете.

Адвокат Рябека говорит, что если человеку выдадут повестку на блокпосту, когда он куда-то едет – это не будет нарушением законодательных норм.

Однако если человек едет в командировку, то у него должны быть определенные документы, которые это подтверждают, и где указаны сроки командировки.

Поэтому военнообязанным следует иметь с собой полный комплект документов и предъявить их тому, кто вручает повестку, а также объяснить, что по возвращении домой вы прибудете в военкомат.

Если выдали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), медкомиссия проходится по месту учета. После медкомиссии, если военнообязанный годен к службе и имеет заключение ВВК, ему могут выдать мобилизационное распоряжение.

Впрочем, такие "повестки" точно не вручают на блокпостах, отмечает адвокат.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В Украине мобилизация идет в плановом порядке, отдельных волн нет, подчеркивала замминистра обороны Анна Маляр 27 марта. По словам министра обороны Алексея Резникова, план по мобилизации еще не завершен "и тем более не превышен"

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, военные, мобилизация, военкомат, военное положение, законодательство, ВСУ, Андрей Новак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт
Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт
Урожай придется собирать ведрами. Названа эффективная подкормка для огурцов
Урожай придется собирать ведрами. Названа эффективная подкормка для огурцов
"Успела сказать все, что планировала". Ведущая "Евровидения 2023" Санина поделилась впечатлениями от встречи с Чарльзом III и его женой Камиллой
"Успела сказать все, что планировала". Ведущая "Евровидения 2023" Санина поделилась впечатлениями от встречи с Чарльзом III и его женой Камиллой
Галина ГРИШИНА
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
Орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Галина ГРИШИНА
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
Галина ГРИШИНА
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
Галина ГРИШИНА
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (214022)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (72659)
3
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (61824)
4
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (61475)
5
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (57784)
6
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста (55408)
7
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (52048)
8
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (50024)
 
 
 
 