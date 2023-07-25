ГБР расследует более 100 дел о злоупотреблениях в военкоматах

В ГБР поначалу "пытались избегать таких чувствительных тем", как уголовные производства, где фигурируют военкомы, но сейчас "скрывать уже не удается", признали в бюро Фото: dbr.gov.ua

"После начала полномасштабной агрессии России против Украины некоторые должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки начали использовать военное положение для собственной наживы. Бюро системно разоблачает и расследует все факты небрежного исполнения чиновниками своих обязанностей, использования своих властных полномочий для взяточничества или организации коррупционных схем", – говорится в сообщении.

С начала войны ГБР начало расследования 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий. По результатам этой работы 21 человеку сообщили о подозрении, в суд направлено восемь обвинительных актов в отношении 16 человек.

По материалам расследований суды арестовали имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму 1,5 млн грн. По подсчетам ГБР, действия фигурантов производств нанесли государству ущерб на 769 тыс. грн, а сами фигуранты получили неправомерную выгоду на сумму 1,2 млн грн.

Речь идет, в частности, о случаях получения взяток в крупных размерах за фальшивые справки для избежания мужчинами призывного возраста мобилизации – например, справки об опекунстве или инвалидности, рассказала 24 июля в эфире марафона советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Об этом пишет LIGA.net.

"С начала полномасштабного вторжения был период времени, когда бюро пыталось избегать таких достаточно чувствительных тем, касающихся уголовных производств, в которых подозреваются или фигурируют военнослужащие, в том числе военкомы. Но на сегодня мы можем сказать, что скрывать уже не удается, поэтому мы просто констатируем факты, что в настоящее время ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах", – сказала спикер.

В эфире "Радіо Свобода" она добавила, что, в отличие от резонансного случая с бывшим начальником Одесского областного центра комплектования Евгением Борисовым, других главных военкомов регионов среди фигурантов нет.

"Прямо скажу, что руководителей нет. Но могу сказать, что, например, когда мы с вами говорим о Винницком центре комплектования, там было сообщено о подозрении всем участникам схемы выдачи поддельных документов для уклонения от военной службы. Обычно в этой схеме принимают участие от двух до шести человек", – сказала Сапьян.