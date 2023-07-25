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ГБР расследует более 100 дел о злоупотреблениях в военкоматах

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В ГБР поначалу "пытались избегать таких чувствительных тем", как уголовные производства, где фигурируют военкомы, но сейчас "скрывать уже не удается", признали в бюро
В ГБР поначалу "пытались избегать таких чувствительных тем", как уголовные производства, где фигурируют военкомы, но сейчас "скрывать уже не удается", признали в бюро
Фото: dbr.gov.ua

В настоящее время Госбюро расследований Украины расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах. Об этом пресс-служба ГБР сообщала 21 июля.

"После начала полномасштабной агрессии России против Украины некоторые должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки начали использовать военное положение для собственной наживы. Бюро системно разоблачает и расследует все факты небрежного исполнения чиновниками своих обязанностей, использования своих властных полномочий для взяточничества или организации коррупционных схем", – говорится в сообщении. 

С начала войны ГБР начало расследования 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий. По результатам этой работы 21 человеку сообщили о подозрении, в суд направлено восемь обвинительных актов в отношении 16 человек.

По материалам расследований суды арестовали имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму 1,5 млн грн. По подсчетам ГБР, действия фигурантов производств нанесли государству ущерб на 769 тыс. грн, а сами фигуранты получили неправомерную выгоду на сумму 1,2 млн грн.

Речь идет, в частности, о случаях получения взяток в крупных размерах за фальшивые справки для избежания мужчинами призывного возраста мобилизации – например, справки об опекунстве или инвалидности, рассказала 24 июля в эфире марафона советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Об этом пишет LIGA.net

"С начала полномасштабного вторжения был период времени, когда бюро пыталось избегать таких достаточно чувствительных тем, касающихся уголовных производств, в которых подозреваются или фигурируют военнослужащие, в том числе военкомы. Но на сегодня мы можем сказать, что скрывать уже не удается, поэтому мы просто констатируем факты, что в настоящее время ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах", – сказала спикер.

В эфире "Радіо Свобода" она добавила, что, в отличие от резонансного случая с бывшим начальником Одесского областного центра комплектования Евгением Борисовым, других главных военкомов регионов среди фигурантов нет. 

"Прямо скажу, что руководителей нет. Но могу сказать, что, например, когда мы с вами говорим о Винницком центре комплектования, там было сообщено о подозрении всем участникам схемы выдачи поддельных документов для уклонения от военной службы. Обычно в этой схеме принимают участие от двух до шести человек", – сказала Сапьян. 

Контекст:

На фоне скандала с Борисовым президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки проведут Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.

В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.

Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.

3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении Борисова.

"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.

28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.

В конце июля Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от воинской службы. Через несколько дней сотрудники ГБР задержали его в Киеве

Теги: коррупция, мобилизация, военкомат, военное положение, Государственное бюро расследований, уголовное производство, ГБР
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