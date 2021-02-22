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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего.


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Урускому надо было на опережение объяснить, почему в Эмиратах он оказался в окружении чеченской делегации. А теперь его распнут, как жабу

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Это видео Уруского в окружении чеченской делегации в Эмиратах показывает, что наши чиновники вообще не понимают, что такое контекст и что такое коммуникация.

Теперь Ермаку в очередной раз выгребать из-за того, что его люди и он не могут сложить дважды два.

По уму, Уруский должен был не попадать в такую ситуацию. Но если она выскочила, то надо было на опережение кидать интерпретацию с объяснением, почему такая ситуация появилась. Наверняка могут быть объяснения. А теперь Уруского распнут, как жабу.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/videos/3976774812344220/

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Украина, Рамзан Кадыров, ОАЭ, Олег Уруский, Юрий Романенко, чиновники
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