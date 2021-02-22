"Не считаю возможным шарахаться". Уруский объяснил свое появление на фото с Кадыровым

Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, которого на выставке оружия в Абу-Даби сфотографировали вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил, что не имел с ним никаких контактов.

На выставке в Абу-Даби Уруский (на фото в центре) возглавляет украинскую делегацию Фото: Олег Уруський / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский объяснил 22 февраля в Facebook появление совместного фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке оружия в столице ОАЭ Абу-Даби.

"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Шмыгаля, – официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора", – написал вице-премьер.

Он утверждает, что "была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке".

"Хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Кадыров. Украинская делегация обратила внимание местного протокола на неприемлемость подобных ситуаций в будущем. Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", – объяснил Уруский.

Объясниться за фото с Кадыровым от Уруского требовал премьер-министр Украины. В комментариях под постом главы правительства он написал, что "ответил в личку".

В Абу-Даби вице-премьер возглавляет украинскую делегацию, о чем он написал на своей странице в Facebook и публиковал фото с места событий. По словам Уруского, на выставке он встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. О Кадырове он не упоминал.