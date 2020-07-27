Эпоха бедности продолжается. Украинцы доверчивые, но обмана не прощают. Поэтому "Слуге народа" придется "ответить за базар"

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нынешний состав Верховной Рады избран 21 августа 2019 года. Полномочия народных депутатов Украины начинаются с момента принятия присяги, то есть с 29 августа прошлого года. Этот парламент избран на внеочередных выборах и поэтому не может быть досрочно прекращен в течение одного года со дня его избрания в соответствии со ст. 90 Конституции Украины. Медовый период подходит к концу.

Рейтинг партии "Слуга народа" за год упал с 43% до 30%. Об этом свидетельствуют почти все социологические исследования.

Основная причина такого падения связана с тем, что запрос общества на установление новой властью справедливости не реализован. Владимир Александрович Зеленский и его партия обещали советоваться с народом по всем сложным вопросом, не принимать тех законов, которые не отвечают интересам большинства. Обещание проигнорировано.

"Слуги народа" гарантировали принять первым закон о всеукраинском референдуме и местных референдумах как единый документ о народовластии. Под конец летней каденции рассмотрен лишь в первом чтении проект закона о всеукраинском референдуме. А проект закона о местных референдумах так и не появился.

Причем предметом референдума не может быть принятие новой Конституции Украины, то есть нового общественного договора между властью и людьми. Удивительно, ведь носителем суверенитета и единственным источником власти является народ!

Как известно, согласно ст. 74 действующей КУ "референдум не допускается по вопросам налогов, бюджета и амнистии". Депутаты решили расширить круг вопросов, которые не подлежат вынесению на референдум. В частности, по законам о правоохранительных органах, прокуратуре, суде. То есть параллельную юстицию, зависящую от третьих стран, в виде НАБУ, САП, НАПК, ВАКС, даже волеизъявлением граждан запрещается отменять.

Избранники этого состава по сравнению со всеми предыдущими установили рекорд в переписывании Конституции Украины. Семь раз обращались в Конституционный Суд с просьбой предоставить положительное заключение на изменения в Основной закон. Пять раз им отказали, дважды – частично удовлетворили.

Главное в этих изменениях – попытка расширить и усилить полномочия президента Украины. У Владимира Зеленского абсолютная власть. Свое монобольшинство из одной партии "Слуга народа", свой ручной Кабинет Министров, свой генеральный прокурор, свой председатель СБУ... Каких еще полномочий не хватает главе государства для осуществления политики улучшения жизни украинцев?!

Хотелось бы напомнить нашим чиновникам опыт США, наиболее правового государства мира. Конституция США принята в 1787 году. С этого времени внесены лишь 27 поправок. Последняя – в 1992 году. Без уважения к Основному закону государства демократическую, независимую и суверенную Украину не построишь!

Депутаты в своей деятельности откровенно игнорировали многочисленные статьи Основного закона страны, когда принимали закон о распродаже земли сельскохозяйственного назначения, закон о выводе из-под юрисдикции Украины Национального банка, постановление "Об образовании и ликвидации районов". Это означает, что все эти так называемые "новации", которые ограничивают права и свободы человека и гражданина, Конституционный Суд может легко отменить.

Многочисленные опросы граждан свидетельствовали, что украинцы в большинстве своем против продажи земли сельхозназначения, против легализации игровых автоматов... Нардепы проигнорировали.

Если бы народные избранники хотели бы опираться на позицию жителей регионов в вопросе укрупнения районов, то сначала приняли бы закон о местных референдумах и воспользовались бы им.

Зато постановлением (п. 13 ст. 92 Конституции Украины это запрещает) ликвидировали 490 районов, образовав 136. А это значит, что расстояние от отдаленных населенных пунктов к новым районным центрам будет составлять 100–120 км, еще и по нашим разбитым дорогам. Такое "объединение сверху" уменьшит количество больниц, школ, центров занятости, пенсионных фондов, судов... Людям однозначно усложнили жизнь.

Парламент не остановил "реформу" Супрун, суть которой в переводе всей медицины на платную основу. Имеешь средства – будут лечить, не имеешь – умирай!

Обещали снять неприкосновенность с президента, судей, принять закон об отзыве депутата, лишать его мандата за кнопкодавство и прогулы. Обманули.

Правда, внесли коррективы, касающиеся неприкосновенности народных избранников. Если раньше для того, чтобы привлечь нардепа к уголовной ответственности, необходимо было согласие парламента в количестве не менее 226 голосов, то теперь судьба депутата в руках одного человека – генерального прокурора. Депутата не уравняли в правах с рядовыми гражданами. Если бы это произошло, то тогда возбудить уголовное дело против нардепа мог бы любой следователь. Это право предоставили исключительно генеральному прокурору, который на 100% зависит от президента. Правовая бессмысленность и дальнейшая зависимость нардепа от пожеланий одного человека. Это не отмена неприкосновенности!

Парламент ничего не сделал для возрождения отечественной промышленности. А именно она способна создавать тысячи рабочих мест с последующим наполнением госбюджета. Эпоха бедности продолжается.

Расплату за несоблюдение обещаний "Слуги народа" получат во время голосования в органы местного самоуправления. Украинцы доверчивые, но обмана не прощают. Как говорят в народе: "За базар придется ответить".

Источник: "ГОРДОН"