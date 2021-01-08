Один день протеста в Вашингтоне поставил крест на политическом будущем Трампа. Вполне закономерный результат несистемного политика

Один день протеста в Вашингтоне с захватом Капитолия поставил крест на политическом будущем Дональда Трампа. Он, вероятно, станет токсичным из-за подстрекательства к насилию и мятежу.

Вполне закономерный результат несистемного политика. Трамп так и не смог преодолеть отсутствие системных знаний и опыта политической работы.

Без многолетней специальной подготовки подняться на вершину власти благодаря различным технологиям и обстоятельствам еще можно, но удержаться долго в кресле нереально. И финиш всегда один – смещение, проигрыш и забвение.

Глобалистам во главе с Байденом удалось нанести финальный нокаут Трампу и его протекционистской политике. Но не без существенных потерь для имиджа страны и ее роли в мире. 6 января США утратили статус образца демократии.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора