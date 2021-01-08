Один день протеста в Вашингтоне поставил крест на политическом будущем Трампа. Вполне закономерный результат несистемного политика

Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.
Один день протеста в Вашингтоне с захватом Капитолия поставил крест на политическом будущем Дональда Трампа. Он, вероятно, станет токсичным из-за подстрекательства к насилию и мятежу.
Вполне закономерный результат несистемного политика. Трамп так и не смог преодолеть отсутствие системных знаний и опыта политической работы.
Без многолетней специальной подготовки подняться на вершину власти благодаря различным технологиям и обстоятельствам еще можно, но удержаться долго в кресле нереально. И финиш всегда один – смещение, проигрыш и забвение.
Глобалистам во главе с Байденом удалось нанести финальный нокаут Трампу и его протекционистской политике. Но не без существенных потерь для имиджа страны и ее роли в мире. 6 января США утратили статус образца демократии.
Источник: Віталій Журавський / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора