  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно

"Я презентабельна. Мне очень нравится смотреть на себя. Я думаю, что я в порядке", – заявила актриса.
По словам знаменитости, она все время думает о том, что нужно вколоть ботокс, но переживает, что уже поздно.
"Я понимаю, почему люди делают такой выбор – потому что так много внимания уделяется внешности, особенно женщинами, – сказала Паркер. – Я думаю, что люди должны делать то, что заставляет их чувствовать себя лучше, когда они появляются на людях".
Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале "Секс в большом городе". 19 мая 1997 года актриса вышла замуж за коллегу Мэттью Бродерика.
Пара воспитывает сына Джеймса Уилки (2002) и двух дочерей, Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж (2009), рожденных суррогатной матерью.