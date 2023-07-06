  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно

"Я презентабельна. Мне очень нравится смотреть на себя. Я думаю, что я в порядке", – заявила актриса.

По словам знаменитости, она все время думает о том, что нужно вколоть ботокс, но переживает, что уже поздно.

"Я понимаю, почему люди делают такой выбор – потому что так много внимания уделяется внешности, особенно женщинами, – сказала Паркер. – Я думаю, что люди должны делать то, что заставляет их чувствовать себя лучше, когда они появляются на людях".

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Видео: The Howard Stern Show / YouTube