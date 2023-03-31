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31 марта, 2023
 
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Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото

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Паркер призналась, что осознает, как изменилась ее внешность за эти годы, но подчеркнула, что "у нее нет выбора"
Паркер призналась, что осознает, как изменилась ее внешность за эти годы, но подчеркнула, что "у нее нет выбора"
Фото: depositphotos.com

25 марта американской актрисе, звезде сериала "Секс в большом городе" Саре Джессике Паркер исполнилось 58 лет. Осенью 2021 года в интервью Vogue на тот момент Паркер призналась, что постоянно слышит критику в свой адрес, когда пытается отстоять право на естественное старение.

Актриса подчеркнула, что звезды, улучшающие свою внешность, также подвергаются нападкам относительно внешности.

Паркер призналась, что осознает, как изменилась ее внешность за эти годы, но подчеркнула, что "у нее нет выбора", так как остановить старение ей не под силу, а в противном случае остается только исчезнуть.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует снимки актрисы, на которых можно проследить, как менялась внешность знаменитости за последние 20 лет. 

В настоящее время артистка выглядит вот так.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале "Секс в большом городе". 19 мая 1997 года актриса вышла замуж за коллегу Мэттью Бродерика. 

Пара воспитывает сына Джеймса Уилки (2002) и двух дочерей, Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж (2009), рожденных суррогатной матерью.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сара Джессика Паркер, актриса, макияж
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