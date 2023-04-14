Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно

По словам британского визажиста Фогг, брови жены британского принца Уильяма – одни из лучших, которые ей приходилось видеть за годы работы в индустрии Фото: ЕРА

По словам эксперта, окрашивание бровей в технике омбре позволяет добиться эффекта натурального макияжа без кардинального изменения их естественной формы. В результате брови должны выглядеть так, словно их прорисовали пудрой или карандашом. Результат окрашивания может сохраняться до трех лет.

Брови в стиле омбре создаются с помощью тату-машинки и выглядят более объемными, чем брови, сделанные в технике микроблейдинга.

Процесс заживления займет около шести недель. В это время эксперт рекомендует увлажнять область бровей, чтобы кожа не пересыхала, избегать использования макияжа, пребывания на солнце и чрезмерного потоотделения. Также не рекомендуется принимать горячий душ.

Британский визажист и бровист Сара Амелия Фогг в комментарии изданию Express отметила, что брови обмре делает себе принцесса Уэльская Кэтрин.

Эксперт заявила, что брови жены британского принца Уильяма – одни из лучших, которые ей приходилось видеть за годы работы в индустрии. Фогг отметила, что форма бровей принцессы Уэльской "идеально ей соответствует".