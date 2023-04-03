Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2023
 
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Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе

С возрастом волосы начинают редеть, и это касается в том числе и бровей
С возрастом волосы начинают редеть, и это касается в том числе и бровей
Фото: pixabay.com

Британский визажист Сара Амелия Фогг в комментарии изданию express.co.uk рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за бровями, чтобы выглядеть моложе.

Возрастные изменения

По словам эксперта, с возрастом волосы начинают редеть, и это касается в том числе и бровей. Визажист подчеркнула, что волоски на бровях постепенно становятся тоньше и реже, поэтому "форма бровей будет меняться с возрастом". Кроме того, будет меняться и их цвет.

Фогг посоветовала женщинам не бояться старения, а делать все возможное, чтобы "сохранить молодость бровей как можно дольше".

Сыворотка для бровей

Визажист рекомендует женщинам в возрасте использовать сыворотку для роста бровей, благодаря чему они не потеряют густоту и форму. Фогг отметила, что использование сыворотки гарантирует заметный результат при условии ежедневного и постоянного использования.

Не выщипывать волосы с помощью пинцета

Фогг подчеркнула, что в зрелом возрасте использование пинцета может привести к тому, что удаленные вместе с луковицей волосы больше уже не вырастут. Поэтому лучше, если корректировкой формы займется мастер-бровист, который знает, как удалить волоски, не повредив их основу.

Контекст:

Сара Амелия Фогг  основатель бренда Brows by Sarah.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: макияж, старение, возраст, волосы, брови
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