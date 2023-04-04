Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"

Визажист заявила, что брови жены принца Уильяма – одни из лучших, которые ей приходилось видеть за годы работы в индустрии. Фогг отметила, что форма бровей принцессы Уэльской "идеально ей соответствует".

Анализируя структуру бровей жены принца Уильяма, эксперт заявила, что она, вероятно, делает ламинирование, которое обеспечивает "безупречный, ухоженный эффект".

Фогг также подчеркнула, что на бровях принцессы Уэльской присутствует эффект омбре, когда "луковицы гораздо более пигментированы, чем кончики".

Фото: ЕРА