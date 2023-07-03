Эксперт рассказала о простом стилистическом приеме, благодаря которому мужчины летом будут выглядеть стильно и модно

По словам эксперта, данным правилом летом обычно пренебрегают, хотя при этом сам стилистический прием позволяет создавать сложные и интересные образы.

"Чтобы создать многослойный образ летом, нужен нижний слой и верхний. К нижнему слою относятся майки, футболки, легкие рубашки. К верхнему – жилеты, кардиганы, легкие пиджаки, ветровки, – отметила эксперт. – Все, что вам нужно, – это соединить нижний слой с верхним".

Стилист подчеркнула, что при комбинации слоев нижний слой должен быть меньше и тоньше, чем верхний.

"Фактура нижнего слоя не должна пробиваться через фактуру верхнего слоя. Не стоит объединять трикотажное поло с тонкой ветровкой. Это не будет выглядеть классно, – отметила стилист. – Но можно сочетать тонкую рубашку с объемным кардиганом".

Автор видео подчеркнула, что при сочетании слоев важно также соблюдать наличие только одного цветового акцента.

"Если у вас принтованная футболка, выбирайте более сдержанный верх", – объяснила стилист.

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