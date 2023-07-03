Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением

"Продолжаем отправлять ваших Степанчиков по всему миру. Если хотите меня мурлыкать каждый день у себя дома – скорее на сайт делать заказ", – говорится в комментарии к ролику, в котором кот Степан позирует на фоне подушек со своим изображением.

На сайте указано, что стоимость такой подушки составляет 600 грн.

Кроме того, на сайте представлены и другие товары с изображением кота Степана.

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