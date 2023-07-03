Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением

"Продолжаем отправлять ваших Степанчиков по всему миру. Если хотите меня мурлыкать каждый день у себя дома – скорее на сайт делать заказ", – говорится в комментарии к ролику, в котором кот Степан позирует на фоне подушек со своим изображением.
На сайте указано, что стоимость такой подушки составляет 600 грн.
Кроме того, на сайте представлены и другие товары с изображением кота Степана.
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Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал за границу, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.
19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.
Осенью кот Степан вернулся в Украину, а весной 2023 года – в Харьков. Вместе с ним в Украину приехала и кошка Стефания. В апреле 2023 года они поженились.
В свидетельстве о браке указано, что кот Степан родился в Харькове в 2009 году, а его фамилия – Кот. Его избраннице Стефании на момент регистрации брака был всего год, она француженка.