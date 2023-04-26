Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет

Авторы блога также разместили фото и видео пары, которые были сделаны в этот день. На них кот Степан позирует в галстуке, а кошка Стефания с голубым бантом на шее.
Также в блоге опубликовано свидетельство о браке. В нем казано, что кот Степан родился в Харькове в 2009 году, а его фамилия – Кот. Его избраннице Стефании всего год, она француженка.
"Стефания, люблю тебя", – говорится в подписи к фото.
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Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал за границу, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.
19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину.
Осенью кот Степан вернулся в Украину, а весной 2023 года – в Харьков. Вместе с ним в Украину приехала и кошка Стефания.