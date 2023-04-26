Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет

Авторы блога также разместили фото и видео пары, которые были сделаны в этот день. На них кот Степан позирует в галстуке, а кошка Стефания с голубым бантом на шее.

Также в блоге опубликовано свидетельство о браке. В нем казано, что кот Степан родился в Харькове в 2009 году, а его фамилия – Кот. Его избраннице Стефании всего год, она француженка.

"Стефания, люблю тебя", – говорится в подписи к фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)