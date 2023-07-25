Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном

По словам эксперта, чтобы волосы не портились, наволочки необходимо менять раз в неделю или две.

"Несмотря на то, что они могут казаться чистыми, на них скапливается кожный жир и отмершие клетки кожи с лица и головы. Поэтому ваши волосы могут быстрее становиться грязными", – говорится в публикации.

Еще одной причиной ломкости является сон с мокрыми волосами.

"Влажные волосы более уязвимы к повреждениям. Когда вы крутитесь и переворачиваетесь, это приводит к травмам и ломкости волос", – отметили эксперты.

Также не стоит ложиться спать с тугими прическами.

"Постоянное давление на кожу головы ослабляет фолликулы, вызывает воспаление и, наконец, выпадение волос, – подчеркивается в посте. – Если вы будете внимательны к своим привычкам во время сна, вы сохраните здоровье и красоту ваших волос".