Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2023
 
Мода

Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном

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Причиной ломкости является сон с мокрыми волосами
Причиной ломкости является сон с мокрыми волосами
Фото: depositphotos.com

Эксперты украинского Instagram-блога об уходе за волосами biotebal_ua назвали привычки перед сном, которые приводят к их ломкости и повреждению.

По словам эксперта, чтобы волосы не портились, наволочки необходимо менять раз в неделю или две.

"Несмотря на то, что они могут казаться чистыми, на них скапливается кожный жир и отмершие клетки кожи с лица и головы. Поэтому ваши волосы могут быстрее становиться грязными", –  говорится в публикации.

Еще одной причиной ломкости является сон с мокрыми волосами.

"Влажные волосы более уязвимы к повреждениям. Когда вы крутитесь и переворачиваетесь, это приводит к травмам и ломкости волос", –  отметили эксперты. 

Также не стоит ложиться спать с тугими прическами. 

"Постоянное давление на кожу головы ослабляет фолликулы, вызывает воспаление и, наконец, выпадение волос, – подчеркивается в посте. – Если вы будете внимательны к своим привычкам во время сна, вы сохраните здоровье и красоту ваших волос".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: прическа, сон, волосы
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