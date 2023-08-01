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01 августа, 2023
 
Мода

Гиалуроновая кислота. Эксперты рассказали, как ее использовать, чтобы получить заметный омолаживающий эффект

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Наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой необходимо на влажную кожу, а сверху рекомендуется нанести увлажняющий крем
Наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой необходимо на влажную кожу, а сверху рекомендуется нанести увлажняющий крем
Фото: depositphotos.com

Дефицит гиалуроновой кислоты в организме приводит к сухости, морщинам и дряблости кожи. О том, как восполнить ее недостаток, рассказывается 28 июля в статье на сайте украинского издания о моде и красоте Еlle.

Эксперты советуют применять для ухода за кожей сыворотку с гиалуроновой кислотой, так как в ней содержание активного компонента намного больше, чем в кремах или лосьонах. 

Наносить сыворотку необходимо на влажную кожу, а сверху рекомендуется нанести увлажняющий крем. 

В публикации подчеркивается, что считать гиалуроновую кислоту антивозрастным ингредиентом будет неправильно, если речь идет о ее наружном применении, так как ее молекулы неспособны преодолеть кожный барьер.

Заметный эффект можно ожидать только в случае омолаживающих инъекций гиалуроновой кислотой, так как в этом случае ее молекулы проходят дробление.

При этом, говорится в статье, ряд экспертов называют низкомолекулярную гиалуроновую кислоту маркетинговым ходом. Они сходятся во мнении, что средство не впитывается, а, образуя барьер на поверхности эпидермиса, увлажняет его и делает кожу более гладкой, но не способно устранить глубокие морщины. 

Контекст:

Сыворотку с гиалуроновой кислотой лучше всего наносить перед сном. Тогда утром кожа будет выглядеть максимально увлажненной.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: возраст, гиалуроновая кислота
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