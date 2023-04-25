Сделайте это перед сном – и утром кожа будет максимально увлажненной. Эксперт рассказала об эффективной уходовой процедуре

Эксперт советует вечером после очищения кожи использовать для увлажнения лица сыворотку с гиалуроновой кислотой Фото: depositphotos.com

Эксперт советует вечером после очищения кожи использовать для увлажнения лица сыворотку с гиалуроновой кислотой. По словам Кейси, утром кожа будет выглядеть максимально увлажненной, а значит, будет в состоянии выполнять свои защитные функции.

Она отметила, что нанося "эффективный продукт по уходу за кожей на ночь, мы получаем его оптимальную эффективность".

Объясняя действие этого косметического продукта, Кейси подчеркнула, что гиалуроновая кислота, нанесенная на кожу ночью, "проникает в нее, а затем продолжает притягивать к себе воду, обеспечивая лучшее увлажнение кожи".