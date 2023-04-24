35-летняя Каменских показала, как выглядит вечером с ярким макияжем и утром без него

В апреле 2023 года Каменских отправилась в гастрольный тур по Украине Фото: kamenskux / Instagram

Артистка, которая сейчас находится на гастролях по украинским городам, позирует в кадре в бежевой футболке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Вечером в тот же день певица в Instagram Stories разместила новое селфи, на котором изображена с ярким макияжем перед выступлением в Тернополе.

Скриншот: kamenskux / Instagram