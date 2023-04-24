35-летняя Каменских показала, как выглядит вечером с ярким макияжем и утром без него

Артистка, которая сейчас находится на гастролях по украинским городам, позирует в кадре в бежевой футболке.
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Вечером в тот же день певица в Instagram Stories разместила новое селфи, на котором изображена с ярким макияжем перед выступлением в Тернополе.
Каменских ранее выступала в дуэте "Потап и Настя" вместе со своим нынешним мужем, украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). В конце 2017-го они сообщили о распаде дуэта. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.
В апреле 2023 года певица отправилась в гастрольный тур по Украине. Она уже выступила в четырех городах.