56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини

Хайек: Каждый раз, когда мне нужно почувствовать себя обновленной, я прыгаю в океан Фото: salmahayek / Instagram

Знаменитость позирует в кадре перед прыжком в воду, а также запечатлена после того, как окунулась в океан. В кадр также попал момент, когда она выныривает из воды.

"Каждый раз, когда мне нужно почувствовать себя обновленной, я прыгаю в океан", – написала актриса.

Это первое фото 56-летней знаменитости в этом году, сделанное во время отдыха на яхте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)