Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2023
 
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56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини

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Хайек: Каждый раз, когда мне нужно почувствовать себя обновленной, я прыгаю в океан
Хайек: Каждый раз, когда мне нужно почувствовать себя обновленной, я прыгаю в океан
Фото: salmahayek / Instagram

Голливудская актриса Сальма Хайек 24 апреля разместила в Instagram снимки и видео, на которых запечатлена в бикини во время отдыха на яхте.

Знаменитость позирует в кадре перед прыжком в воду, а также запечатлена после того, как окунулась в океан. В кадр также попал момент, когда она выныривает из воды.

"Каждый раз, когда мне нужно почувствовать себя обновленной, я прыгаю в океан", – написала актриса.

Это первое фото 56-летней знаменитости в этом году, сделанное во время отдыха на яхте. 

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: купальник, Сальма Хайек
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