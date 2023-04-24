56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини

Знаменитость позирует в кадре перед прыжком в воду, а также запечатлена после того, как окунулась в океан. В кадр также попал момент, когда она выныривает из воды.
"Каждый раз, когда мне нужно почувствовать себя обновленной, я прыгаю в океан", – написала актриса.
Это первое фото 56-летней знаменитости в этом году, сделанное во время отдыха на яхте.
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки".