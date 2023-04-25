"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула

Предыстория скандала
27 февраля на YouTube-канале украинской журналистки Эммы Антонюк вышло интервью с Бобулом. Ведущая заявила, что это было самое короткое интервью в истории ее проекта, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз".
Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, Бобул обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом.
Комментарий Кондратюка
"У него была настолько сложная жизнь с Лилией Сандулесой, мне кажется... Прекрасная, творческая жизнь, кстати. которая войдет в анналы украинской эстрады, это правда. В золотые страницы. Но зная, сколько мужей было у Лилии Сандулесы, я думаю, что он сказал даже не то, что он думал. А в принципе, он метр, это его слова. Ты можешь с ним не соглашаться", – заявил Кондратюк.
Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас – Тереблече) Черновицкой области. В 1980 году он вышел на профессиональную сцену в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года он стал популярным на всеукраинском уровне. В 1991-м Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в дуэте с Лилией Сандулесой.
В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.
Артист женат в четвертый раз. Вместе с женой Натальей воспитывает 16-летнего сына Даниила, крестным отцом которого является второй президент Украины Леонид Кучма. Супруга младше 69-летнего Бобула на 12 лет.
Сандулеса была третьей женой Бобула. Они прожили вместе 10 лет. Артисты выступали дуэтом. Самые известные песни из их совместного репертуара – "А липи цвітуть", "Берег любові".