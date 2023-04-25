"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула

Предыстория скандала

27 февраля на YouTube-канале украинской журналистки Эммы Антонюк вышло интервью с Бобулом. Ведущая заявила, что это было самое короткое интервью в истории ее проекта, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз".

Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, Бобул обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом.

Комментарий Кондратюка

"У него была настолько сложная жизнь с Лилией Сандулесой, мне кажется... Прекрасная, творческая жизнь, кстати. которая войдет в анналы украинской эстрады, это правда. В золотые страницы. Но зная, сколько мужей было у Лилии Сандулесы, я думаю, что он сказал даже не то, что он думал. А в принципе, он метр, это его слова. Ты можешь с ним не соглашаться", – заявил Кондратюк.