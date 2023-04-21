  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео

"Мы знаем секрет телепортации хита прошлого в будущее. "А липи цвітуть" – легендарная работа своего времени, которую мы сделали по-новому, а тема любви актуальна во все эпохи. Это сила, которая вдохновляет и стимулирует к невозможному", – анонсировали совместную работу артисты.
Бобул впервые исполнил песню "А липи цвітуть" в 90-е годы прошлого века со своей бывшей женой, украинской певицей Лилией Сандулесой.
Автором песни является украинский поэт Василий Гостюк, музыку написал украинский композитор Остап Гавриш.
"А липи цвітуть" – не первая совместная работа Бобула и группы Kolaba. В феврале артисты записали ремикс на песню "Розмова з тобою".