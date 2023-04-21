Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2023
 
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"Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео

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"А липи цвітуть" не первая совместная работа Бобула и группы Kolaba
"А липи цвітуть" – не первая совместная работа Бобула и группы Kolaba
Скриншот: KOLABA / YouTube

Украинский певец Иво Бобул перепел свой хит "А липи цвітуть" с украинской группой Kolaba. Видео на песню опубликовано 20 апреля на YouTube-канале коллектива.

"Мы знаем секрет телепортации хита прошлого в будущее. "А липи цвітуть"  легендарная работа своего времени, которую мы сделали по-новому, а тема любви актуальна во все эпохи. Это сила, которая вдохновляет и стимулирует к невозможному", – анонсировали совместную работу артисты. 

ВИДЕО
Видео: KOLABA / YouTube
Контекст:

Бобул впервые исполнил песню "А липи цвітуть" в 90-е годы прошлого века со своей бывшей женой, украинской певицей Лилией Сандулесой.

Автором песни является украинский поэт Василий Гостюк, музыку написал украинский композитор Остап Гавриш. 

"А липи цвітуть" – не первая совместная работа Бобула и группы Kolaba. В феврале артисты записали ремикс на песню "Розмова з тобою".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Иво Бобул, Лилия Сандулеса
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