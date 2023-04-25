Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2023
 
Новости

В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев

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О событиях в жизни Винника рассказывают люди из его окружения, а сам артист больше года как исчез из публичного пространства
О событиях в жизни Винника рассказывают люди из его окружения, а сам артист больше года как исчез из публичного пространства
Фото: Олег Винник/Той, хто співає душею / Facebook

24 апреля на одной из фан-страниц украинского певца Олега Винника были опубликованы скриншоты его снимков, где артист запечатлен на фоне автомобилей, которые его благотворительный фонд "Волчица" передал для ВСУ.

Оригиналы фото размещены на странице Олега Солонара 30 декабря 2022 года. Ранее эти снимки не тиражировались в СМИ и соцсетях. 

На фото Винник изображен в черной толстовке, берцах и брюках защитного цвета. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gd8zLjGy4t9hG3h11CptjdoW9vsgM1QWMAAHDPTQiBmtuoQtAexicajxPn9yXUQkl&id=100038332995546

Контекст:

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

В июле адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. Известно, что Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость, и помогает ВСУ автомобилями.

17 апреля 2023 года певец удалил все посты в соцсетях, в том числе те, в которых выступил против российской агрессии. 22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко, комментируя исчезновение певца, заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании

22 апреля в сети появилось видео, в котором на улицах Киева был запечатлен человек, похожий на артиста. Ролик распространил украинский блогер Ростислав Калацинский. Он утверждает, что певец тайно приехал в Украину

Друг Винника, украинский военнослужащий Роман Недзельский 23 апреля заявил, что общался с артистом по телефону. По словам Недзельского, Винник "живее всех живых". О том, где находится артист, он уточнять не стал.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Германия, Олег Винник
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