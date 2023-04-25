В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев

Оригиналы фото размещены на странице Олега Солонара 30 декабря 2022 года. Ранее эти снимки не тиражировались в СМИ и соцсетях.

На фото Винник изображен в черной толстовке, берцах и брюках защитного цвета.

Контекст:

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина.

В июле адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. Известно, что Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость, и помогает ВСУ автомобилями.

17 апреля 2023 года певец удалил все посты в соцсетях, в том числе те, в которых выступил против российской агрессии. 22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко, комментируя исчезновение певца, заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании.

22 апреля в сети появилось видео, в котором на улицах Киева был запечатлен человек, похожий на артиста. Ролик распространил украинский блогер Ростислав Калацинский. Он утверждает, что певец тайно приехал в Украину.

Друг Винника, украинский военнослужащий Роман Недзельский 23 апреля заявил, что общался с артистом по телефону. По словам Недзельского, Винник "живее всех живых". О том, где находится артист, он уточнять не стал.