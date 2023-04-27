Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото

Time назвал Хайек одной из 100 самых влиятельных людей на планете в 2023 году Фото: ЕРА

Хайек дополнила свой образ серебристым клатчем с бантом, кольцом с массивным камнем и серьгами. Таблоид Daily Mail, описывая образ звезды, отмечает, что в этом наряде она "продемонстрировала фирменные изгибы".

В публикации отмечается, что Хайек в этот раз выбрала "особенно привлекательный наряд".

Журнал WWD сообщает, что актрису на вечеринке сопровождали ее дочь Хайек Валентина Палома Пино и приемный сын Огюстен Джеймс Евангелиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Контекст: Time назвал Хайек одной из 100 самых влиятельных людей на планете в 2023 году. В рейтинг также вошли две украинки: первая леди Елена Зеленская и правозащитница и нобелевская лауреатка Александра Матвийчук.