Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
Мода

Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото

 
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Time назвал Хайек одной из 100 самых влиятельных людей на планете в 2023 году
Time назвал Хайек одной из 100 самых влиятельных людей на планете в 2023 году
Фото: ЕРА

Голливудская актриса Сальма Хайек 26 апреля посетила вечеринку Time100 Gala, организованную в джазовом зале Линкольн-центра (Нью-Йорк) в честь самых влиятельный людей мира по версии американского журнала Time. Об этом знаменитость сообщила в Instagram, разместив ролик, в котором позирует в блестящем черно-синем платье-комбинации со шлейфом и кружевами от итальянского бренда Gucci.

Хайек дополнила свой образ серебристым клатчем с бантом, кольцом с массивным камнем и серьгами. Таблоид Daily Mail, описывая образ звезды, отмечает, что в этом наряде она "продемонстрировала фирменные изгибы". 

В публикации отмечается, что Хайек в этот раз выбрала "особенно привлекательный наряд". 

Журнал WWD сообщает, что актрису на вечеринке сопровождали ее дочь Хайек Валентина Палома Пино и приемный сын Огюстен Джеймс Евангелиста.

Контекст:

Time назвал Хайек одной из 100 самых влиятельных людей на планете в 2023 году. В рейтинг также вошли две украинки: первая леди Елена Зеленская и правозащитница и нобелевская лауреатка Александра Матвийчук.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Time, Сальма Хайек, Gucci
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