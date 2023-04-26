Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото

Ранее новыми снимками в купальнике поделилась 56-летняя голливудская актриса Сальма Хайек, которая младше Херли всего на год. Знаменитость позировала в кадре во время отдыха на яхте. Она выбрала для съемки купальник с похожим лифом, но другого оттенка.

Вот так Херли и Хайек выглядят этой весной в почти одинаковых бикини.

Фото: salmahayek / Instagram, elizabethhurley1 / Instagram