Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото

Ранее новыми снимками в купальнике поделилась 56-летняя голливудская актриса Сальма Хайек, которая младше Херли всего на год. Знаменитость позировала в кадре во время отдыха на яхте. Она выбрала для съемки купальник с похожим лифом, но другого оттенка.
Вот так Херли и Хайек выглядят этой весной в почти одинаковых бикини.
Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году. Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки".