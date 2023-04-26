Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Новости

Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото

Хайек на год младше Херли
Хайек на год младше Херли
Фото: salmahayek / Instagram, elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 26 апреля опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена во время отдыха на Мальдивах в бикини светло-зеленого цвета.

Ранее новыми снимками в купальнике поделилась 56-летняя голливудская актриса Сальма Хайек, которая младше Херли всего на год. Знаменитость позировала в кадре во время отдыха на яхте. Она выбрала для съемки купальник с похожим лифом, но другого оттенка.

Вот так Херли и Хайек выглядят этой весной в почти одинаковых бикини.

Фото: salmahayek / Instagram, elizabethhurley1 / Instagram
Фото: salmahayek / Instagram, elizabethhurley1 / Instagram

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году. Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: пляж, купальник, Сальма Хайек, Элизабет Херли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
Галина ГРИШИНА
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию до войны и рассказал, с чем связаны его проблемы со здоровьем
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию до войны и рассказал, с чем связаны его проблемы со здоровьем
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
Галина ГРИШИНА
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
Галина ГРИШИНА
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Галина ГРИШИНА
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Галина ГРИШИНА
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Галина ГРИШИНА
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
Галина ГРИШИНА
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 