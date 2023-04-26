Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
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"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны

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По словам Недзельского, проблемы со здоровьем Винника вызваны в том числе с его прошлым образом жизни
По словам Недзельского, проблемы со здоровьем Винника вызваны в том числе с его прошлым образом жизни
Фото: Олег Винник / Facebook

Проблемы со здоровьем у 49-летнего украинского певца Олега Винника начались после того, как он осенью 2020 года переболел COVID-19. Об этом 26 апреля в комментарии YouTube-блогеру Ростиславу Калацинскому заявил друг артиста, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский.

Слухи об онкозаболевании у Винника

Украинский блогер Богдан Беспалов, который позиционирует себя как блогер-сплетник, 17 апреля заявил, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания. Руководитель официального фан-клуба артиста Валерия Барон назвала это сплетнями и манипуляцией.

Комментарий Недзельского

По словам друга Винника, артист действительно заболел, но у него "никакой онкологии нет". 

"Он бодрячком. Была неприятная болезнь, и она до сих пор длится. Но это не связанно с онкологией. У мужчин ближе к 50 [годам] начинают всплывать последствия их жизни. Вот как они жили, сколько не досыпали, сколько не доедали, сколько концертов в день давали, по два, по три, по четыре, и на холоде, и в дождь. А оно же все накопилось и дает знать", – отметил Недзельский.

На вопрос, является ли болезнь Винника последствием того, что он переболел COVID-19, Недзельский ответил утвердительно.

"С этого все началось. При этом началось еще до войны. Действительно было отменено несколько концертов. Он поехал в Германию лечиться еще до войны, и так он там и остался, потому что это дало второе и третье осложнение, к сожалению. Но люди выживают",  резюмировал друг Винника.

Недзельский сообщил, что певец в настоящее время продолжает лечение и работает в студии.

Контекст:

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

В июле адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. Известно, что Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость. По словам Недзельского, Винник активно помогает ВСУ с покупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле признался, что разочарован исчезновением Винника.

17 апреля все посты на официальных страницах Винника в соцсетях были удалены, в том числе и те, в которых артист выступил против российской агрессии. 22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании.

26 апреля Недзельский сообщил, что посты со страниц артиста удалил его менеджмент. Комментируя заявление Горбенко, Недзельский заявил, что "артисты очень наивные и не всегда читают то, что подписывают".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Олег Винник, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Роман Недзельский
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