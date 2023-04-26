Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины

"Я достаточно знаю Каролину, еще когда она была маленькой девочкой. Еще тогда я видел, что она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины, я понимаю, но оно же так и было, – сказал Лисица. – У нее никогда не было желания вернуться в Украину. Она не понимает, что происходит, в силу того, что уровень интеллекта не позволяет это сделать. Все факты, чтобы принять правильное решение, вернуться в Украину и быть со своим народом, – они есть. Но все равно она там".

Лисица не исключает, что еще одной причиной работы Ани Лорак в РФ может быть любовь к деньгам.

"Мне жаль, что такой персонаж существует в украинской истории – эта запроданка уехала в Россию и там сидит", – подытожил Лисица.