Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины

"Я достаточно знаю Каролину, еще когда она была маленькой девочкой. Еще тогда я видел, что она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины, я понимаю, но оно же так и было, – сказал Лисица. – У нее никогда не было желания вернуться в Украину. Она не понимает, что происходит, в силу того, что уровень интеллекта не позволяет это сделать. Все факты, чтобы принять правильное решение, вернуться в Украину и быть со своим народом, – они есть. Но все равно она там".
Лисица не исключает, что еще одной причиной работы Ани Лорак в РФ может быть любовь к деньгам.
"Мне жаль, что такой персонаж существует в украинской истории – эта запроданка уехала в Россию и там сидит", – подытожил Лисица.
Ани Лорак родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка работает в РФ. В 2016 году Лорак выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году.
2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".