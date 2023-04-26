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26 апреля, 2023
 
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Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак родилась в 1978 году в Черновицкой области
Ани Лорак родилась в 1978 году в Черновицкой области
Фото: Ани Лорак / Facebook

Украинский продюсер Вадим Лисица считает, что украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) живет и работает в стране-агрессоре РФ, так как не может адекватно воспринимать реальность. Такое мнение он высказал в эфире украинского телеканала "Ми – Україна".

"Я достаточно знаю Каролину, еще когда она была маленькой девочкой. Еще тогда я видел, что она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины, я понимаю, но оно же так и было, – сказал Лисица. – У нее никогда не было желания вернуться в Украину. Она не понимает, что происходит, в силу того, что уровень интеллекта не позволяет это сделать. Все факты, чтобы принять правильное решение, вернуться в Украину и быть со своим народом,  они есть. Но все равно она там".

Лисица не исключает, что еще одной причиной работы Ани Лорак в РФ может быть любовь к деньгам.

"Мне жаль, что такой персонаж существует в украинской истории – эта запроданка уехала в Россию и там сидит", – подытожил Лисица.

Контекст:

Ани Лорак родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка работает в РФ. В 2016 году Лорак выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году.

2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".

Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Вадим Лисица
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