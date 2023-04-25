"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу

"Просто есть фенотип", – заявил он.

"У Ани Лорак муж – гражданин Турции [Мурат Налчаджиоглу, который живет и работает в Украине] – более патриотичный, чем она", – отметила журналистка.

"Немного больше понимает. Но это может быть еще и на контре – черт его знает, Может быть, он и России точно так же помогает? Мы же этого не знаем. За ним не следим. Непостижимо", – сказал Кондратюк.