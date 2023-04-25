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25 апреля, 2023
 
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"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу

Бывший муж Лорак Налчаджиоглу живет в Украине
Бывший муж Лорак Налчаджиоглу живет в Украине
Фото: Ани Лорак / Facebook

Украинский продюсер Игорь Кондратюк назвал украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в стране-агрессоре РФ, "человеком без души и сердца". Такое мнение он высказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канала SportArena.

"Просто есть фенотип", – заявил он. 

"У Ани Лорак муж  гражданин Турции [Мурат Налчаджиоглу, который живет и работает в Украине] – более патриотичный, чем она", – отметила журналистка.

"Немного больше понимает. Но это может быть еще и на контре  черт его знает, Может быть, он и России точно так же помогает? Мы же этого не знаем. За ним не следим. Непостижимо", – сказал Кондратюк.

Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак (Каролина Куек) поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ.

Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ.  19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.

Налчаджиоглу в одном из своих постов назвал бывшую жену "третьим человеком" и попросил подписчиков не обсуждать ее у него на странице. Он редко комментирует отношения с бывшей женой. По словам Налчаджиоглу, он счастлив в новых отношениях.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Игорь Кондратюк, Мурат Налчаджиоглу
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