"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу

"Просто есть фенотип", – заявил он.
"У Ани Лорак муж – гражданин Турции [Мурат Налчаджиоглу, который живет и работает в Украине] – более патриотичный, чем она", – отметила журналистка.
"Немного больше понимает. Но это может быть еще и на контре – черт его знает, Может быть, он и России точно так же помогает? Мы же этого не знаем. За ним не следим. Непостижимо", – сказал Кондратюк.
Налчаджиоглу и Ани Лорак (Каролина Куек) поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись.
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ.
Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.
Налчаджиоглу в одном из своих постов назвал бывшую жену "третьим человеком" и попросил подписчиков не обсуждать ее у него на странице. Он редко комментирует отношения с бывшей женой. По словам Налчаджиоглу, он счастлив в новых отношениях.