35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом

По словам 35-летней Никитюк, для смывки макияжа она использует гидрофильное масло. "Наносить его нужно тщательно и обязательно на сухую кожу лица, как первый этап его очищения", – объяснила ведущая.
После этого гидрофильное масло нужно смыть гелем или пенкой для умывания, а затем протереть лицо тоником.
На завершающем этапе Никитюк наносит на лицо пептидную сыворотку.
"Обычно я наношу на лицо именно ее. Это средство поддерживает упругость, тонус и молодость кожи", – рассказала Никитюк.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других.
В настоящее время Никитюк ведет на "Новом канале" шоу "'єПитання".