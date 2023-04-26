35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом

По словам 35-летней Никитюк, для смывки макияжа она использует гидрофильное масло. "Наносить его нужно тщательно и обязательно на сухую кожу лица, как первый этап его очищения", – объяснила ведущая.

После этого гидрофильное масло нужно смыть гелем или пенкой для умывания, а затем протереть лицо тоником.

На завершающем этапе Никитюк наносит на лицо пептидную сыворотку.

"Обычно я наношу на лицо именно ее. Это средство поддерживает упругость, тонус и молодость кожи", – рассказала Никитюк.