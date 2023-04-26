Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190

В публикации отмечается, что принцесса Уэльская известна "любовью к туфлям-лодочкам", но в этот раз она сочетала двубортный блейзер, топ с круглым вырезом и укороченные брюки с обувью на плоской подошве. Свой образ она также дополнила серьгами-кольцами и цитриновым ожерельем от ювелирного бренда Daniella Draper.

В этом наряде жена принца Уильяма посетила Baby Bank в Виндзоре.

На момент публикации модного обзора балетки стоили $190 (около 7 тыс. грн). Сейчас на сайте указано, что их стоимость составляет за $152 (5,7 тыс. грн.)

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