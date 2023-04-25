Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2023
 
Мода

Откажитесь от этих бюстгальтеров, если вам за 50. Эксперт рассказала, как с помощью правильного белья выглядеть молодо и элегантно

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Чтобы визуально "сбросить несколько лет", стоит позаботиться о том, чтобы правильно подобрать подходящий бюстгальтер.
Чтобы визуально "сбросить несколько лет", стоит позаботиться о том, чтобы правильно подобрать подходящий бюстгальтер.
Фото: depositphotos.com

Американский модный блогер Нэнси Куин советует женщинам старше 50 лет подобрать качественные поддерживающие бюстгальтеры, отказавшись от эластичных моделей, которые сплющивают грудь. Об этом эксперт рассказала в своем блоге Shopping On Champagne.

"Я знаю, что эластичные бюстгальтеры нравятся многим женщинам, потому что они очень удобны, – написала модный эксперт. – Но на самом деле они не удерживают грудь так, как должны. Если вам за 50, гравитация берет свое, а эти бюстгальтеры не обеспечивают необходимой поддержки и приподнимания, которые необходимы для того, чтобы выглядеть моложе".

Фото: shoppingonchampagne.com
Фото: shoppingonchampagne.com

По словам эксперта, чтобы визуально "сбросить несколько лет", стоит позаботиться о том, чтобы правильно подобрать подходящий бюстгальтер. Куин рекомендуют проводить примерку белья не реже одного раза в шесть месяцев.

"Купите хороший бюстгальтер и вы будете выглядеть моложе, а также придадите себе очень элегантный вид", – резюмировала эксперт.

Фото: shoppingonchampagne.com
Фото: shoppingonchampagne.com

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода, грудь, белье, бюстгальтер, стиль, возраст
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