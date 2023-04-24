Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2023
 
Мода

"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе

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По словам экспертов, прически с акцентом на глазах и подбородке привлекают внимание к возрастным изменениям
По словам экспертов, прически с акцентом на глазах и подбородке привлекают внимание к возрастным изменениям
Фото: depositphotos.com

Редакция американского сайта о моде и красоте SheFinds в публикации под названием "Две стрижки, которые мгновенно добавляют лицу годы" со ссылкой на комментарии экспертов рассказала, какие прически не стоит делать женщинам, если они хотят выглядеть моложе.

Челка выше линии бровей

По словам экспертов, короткая ровная челка чуть выше бровей сразу же привлечет внимание к морщинам и другим признакам старения.

Чтобы скрыть их, стилисты рекомендуют оставлять челку подлиннее или же просить мастера делать ее рваной. 

Боб с челкой

Классический боб с длиной волос до подбородка и прямой челкой также подчеркнет возрастные признаки старения, считают стилисты. По мнению экспертов, это происходит благодаря акценту на глазах и подбородке. Избежать этого поможет рваная или французская челка, которая подходит всем без исключения.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода, волосы
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