"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе

По словам экспертов, прически с акцентом на глазах и подбородке привлекают внимание к возрастным изменениям Фото: depositphotos.com

Челка выше линии бровей

По словам экспертов, короткая ровная челка чуть выше бровей сразу же привлечет внимание к морщинам и другим признакам старения.

Чтобы скрыть их, стилисты рекомендуют оставлять челку подлиннее или же просить мастера делать ее рваной.

Боб с челкой

Классический боб с длиной волос до подбородка и прямой челкой также подчеркнет возрастные признаки старения, считают стилисты. По мнению экспертов, это происходит благодаря акценту на глазах и подбородке. Избежать этого поможет рваная или французская челка, которая подходит всем без исключения.