"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция

Внезапное удаление постов
17 апреля 2023 года все посты на официальных страницах Винника в соцсетях были удалены, в том числе и те, в которых артист выступил против российской агрессии.
22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании.
Комментарий Недзельского
"Это не Олег удалил, это его менеджмент последний удалил, потому что у них были пароли", – заявил Недзельский.
По его словам, это шокировало Винника.
"Мы вчера с ним общались. Он говорит: "Я в шоке. Меня просто поставили перед фактом", – заявил друг Винника. – Даже мобильные телефоны, которые были, – их тоже ликвидировали".
Комментируя заявление Горбенко, Недзельский заявил, что "артисты очень наивные и не всегда читают то, что подписывают".
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина.
В июле адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. Известно, что Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость. По словам Недзельского, Винник активно помогает ВСУ с покупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.
Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле признался, что разочарован исчезновением Винника.