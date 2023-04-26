Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
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"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция

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После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети
Фото: Олег Винник / Facebook

Проживающий в Германии украинский певец Олег Винник не удалял посты со своих страниц в Facebook и Instagram. Об этом 26 апреля в комментарии YouTube-блогеру Ростиславу Калацинскому заявил друг артиста, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский.

Внезапное удаление постов

17 апреля 2023 года все посты на официальных страницах Винника в соцсетях были удалены, в том числе и те, в которых артист выступил против российской агрессии.

22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании.

Комментарий Недзельского

"Это не Олег удалил, это его менеджмент последний удалил, потому что у них были пароли", – заявил Недзельский.

По его словам, это шокировало Винника.

"Мы вчера с ним общались. Он говорит: "Я в шоке. Меня просто поставили перед фактом", – заявил друг Винника. – Даже мобильные телефоны, которые были, – их тоже ликвидировали". 

Комментируя заявление Горбенко, Недзельский заявил, что "артисты очень наивные и не всегда читают то, что подписывают".

Контекст:

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

В июле адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. Известно, что Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость. По словам Недзельского, Винник активно помогает ВСУ с покупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле признался, что разочарован исчезновением Винника.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Олег Винник, певец, Роман Недзельский
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