"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети Фото: Олег Винник / Facebook

Внезапное удаление постов

17 апреля 2023 года все посты на официальных страницах Винника в соцсетях были удалены, в том числе и те, в которых артист выступил против российской агрессии.

22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании.

Комментарий Недзельского

"Это не Олег удалил, это его менеджмент последний удалил, потому что у них были пароли", – заявил Недзельский.

По его словам, это шокировало Винника.

"Мы вчера с ним общались. Он говорит: "Я в шоке. Меня просто поставили перед фактом", – заявил друг Винника. – Даже мобильные телефоны, которые были, – их тоже ликвидировали".

Комментируя заявление Горбенко, Недзельский заявил, что "артисты очень наивные и не всегда читают то, что подписывают".