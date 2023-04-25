Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала

Сумская о дочери в РФ: Страшная война нас сегодня разъединила Фото: Ольга Сумська / Facebook

Во время общения Клопотенко спросил у Сумской о ее старшей дочери, украинской актрисе Антонине Паперной, которая живет и работает в РФ.

"У тебя дочь сейчас не в Украине. Знаю, что очень тяжело, потому что у многих людей такая ситуация также сложилась и они бояться об этом говорить. И такие люди, как мы с тобой – мы должны показывать своим примером, что даже когда трудно, мы можем дать какие-то советы", – сказал ресторатор.

"Страшная война нас сегодня разъединила. Об этом трудно говорить. Конечно, я получаю огромное количество хейта по этому поводу. Но, поверьте, я получаю и слова поддержки от людей и матерей, которые в такой же ситуации, как и я", – сказала Сумская.

"Я тебе даю слова поддержки", – заявил после этого Клопотенко.

Сумская в ответ отметила, что поддерживает украинскую армию.

"Я верю, что так или иначе мы встретимся с моими внуками, которых я не видела больше года. Сегодня нет такой возможности, но когда-то такой день наступит. И это будет самый прекрасный день в моей жизни", – резюмировала она.