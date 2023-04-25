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25 апреля, 2023
 
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Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала

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Сумская о дочери в РФ: Страшная война нас сегодня разъединила
Сумская о дочери в РФ: Страшная война нас сегодня разъединила
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Гостьей нового выпуска шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком", которое 22 апреля вышло на канале СТБ, стала украинская ведущая Ольга Сумская.

Во время общения Клопотенко спросил у Сумской о ее старшей дочери, украинской актрисе Антонине Паперной, которая живет и работает в РФ.

"У тебя дочь сейчас не в Украине. Знаю, что очень тяжело, потому что у многих людей такая ситуация также сложилась и они бояться об этом говорить. И такие люди, как мы с тобой – мы должны показывать своим примером, что даже когда трудно, мы можем дать какие-то советы", – сказал ресторатор. 

"Страшная война нас сегодня разъединила. Об этом трудно говорить. Конечно, я получаю огромное количество хейта по этому поводу. Но, поверьте, я получаю и слова поддержки от людей и матерей, которые в такой же ситуации, как и я", – сказала Сумская. 

"Я тебе даю слова поддержки", – заявил после этого Клопотенко.

Сумская в ответ отметила, что поддерживает украинскую армию.

"Я верю, что так или иначе мы встретимся с моими внуками, которых я не видела больше года. Сегодня нет такой возможности, но когда-то такой день наступит. И это будет самый прекрасный день в моей жизни", – резюмировала она.

Контекст:

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный.

Паперная состоит в гражданских отношениях с российским актером Владимиром Яглычем с 2015 года. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что "все это ужасно", но не стала называть Россию страной-агрессором. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. Позже актриса сказала, что не будет оправдываться за позицию своей дочери.

В 2014 году Сумская в интервью "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт.

В начале марта 2023 года Паперная с мужем и дочерью посетила премьеру российского мультфильма.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная, Евгений Клопотенко
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