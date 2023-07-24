Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды

самые лучшие результаты можно получить после проведения процедуры в салоне, где дермапланинг выполняется лазерным лезвием скальпеля, в то время как домашние лезвия более тупые Фото: depositphotos.com

К преимуществам процедуры можно отнести улучшение цвета кожи и текстуры на лице, а также ощущение омоложения, "словно вы только что вышли из салона". Специалисты рекомендуют провести два сеанса с интервалом в четыре недели, а затем для поддержания эффекта выполнять процедуру раз в два месяца.

В публикации отмечается, что процедуру делают такие знаменитости, как голливудская актриса Ева Мендес и ее коллега Гвинет Пэлтроу, но "существуют некоторые споры и опасения относительно того, не ускоряет ли эта процедура рост волос и не становятся ли они после этого более густыми и темными".

Ссылаясь на мнение экспертов, редакция подчеркивает, что самые лучшие результаты можно получить после проведения процедуры в салоне, где дермапланинг выполняется лазерным лезвием скальпеля, в то время как домашние лезвия более тупые.

Для женщин, которые хотят самостоятельно удалить пушковые волосы на лице, рекомендуется использовать специальную бритву для дермапланинга. Во время процедуры ее нужно держать под углом 45 градусов, а лицо брить движениями сверху вниз. Выполнять дермапланинг необходимо после очистки кожи.

Процедура противопоказана женщинам, у которых проблемная или чувствительная кожа.

Как подготовиться

За пять дней до процедуры эксперты рекомендуют избегать применения любых активных ингредиентов для кожи, а за пару недель отказаться от других косметических процедур. После дермапланинга кожу необходимо тщательно увлажнять и защищать от солнечных лучей. Также запрещено делать макияж на следующий день после процедуры.

Как дермопланинг влияет на структуру волос

В статье отмечается, что во время процедуры волосы удаляются только с поверхности кожи, при этом волосяные фолликулы не меняют свою структуру. Таким образом, новые волосы будут расти быстрее и не станут гуще.



