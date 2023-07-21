Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка

Чтобы избавиться от мешков под глазами, надо понимать причину их возникновения Фото: depositphotos.com

По словам эксперта, чтобы избавиться от мешков под глазами, надо понимать причину их возникновения.

"Устранив причину, проблема может уйти сама собой, – подчеркнула эксперт. –Основная причина отеков под глазами – это застой лимфы".

Косметолог назвала несколько причин возникновения такого застоя:

напряженные мышцы верхней части тела, особенно шеи;

недостаточное потребление воды в течение дня;

сон в удушающем помещении;

сон на слишком низкой или высокой подушке;

употребление сахара и соли вечером и на ночь;

неправильно подобранная косметика;

отсутствие демакияжа зоны глаз вечером;

вредные привычки.

"Склонность к возникновению мешков под глазами также усиливается с возрастом – ведь круговая мышца глаза со временем ослабевает. Поэтому он постепенно опускается и появляются мешки", – добавила косметолог.