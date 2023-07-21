Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
Мода

Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка

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Чтобы избавиться от мешков под глазами, надо понимать причину их возникновения
Чтобы избавиться от мешков под глазами, надо понимать причину их возникновения
Фото: depositphotos.com

Автор украинского Instagram-блога о косметологии cosmetolog_with_you рассказала о причинах возникновения мешков под глазами.

По словам эксперта, чтобы избавиться от мешков под глазами, надо понимать причину их возникновения.

"Устранив причину, проблема может уйти сама собой, – подчеркнула эксперт. Основная причина отеков под глазами – это застой лимфы".

Косметолог назвала несколько причин возникновения такого застоя:

  • напряженные мышцы верхней части тела, особенно шеи; 
  • недостаточное потребление воды в течение дня; 
  • сон в удушающем помещении; 
  • сон на слишком низкой или высокой подушке; 
  • употребление сахара и соли вечером и на ночь; 
  • неправильно подобранная косметика; 
  • отсутствие демакияжа зоны глаз вечером; 
  • вредные привычки.

"Склонность к возникновению мешков под глазами также усиливается с возрастом – ведь круговая мышца глаза со временем ослабевает. Поэтому он постепенно опускается и появляются мешки", – добавила косметолог.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: макияж, косметолог
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