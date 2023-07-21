Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка

По словам эксперта, чтобы избавиться от мешков под глазами, надо понимать причину их возникновения.
"Устранив причину, проблема может уйти сама собой, – подчеркнула эксперт. –Основная причина отеков под глазами – это застой лимфы".
Косметолог назвала несколько причин возникновения такого застоя:
"Склонность к возникновению мешков под глазами также усиливается с возрастом – ведь круговая мышца глаза со временем ослабевает. Поэтому он постепенно опускается и появляются мешки", – добавила косметолог.
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