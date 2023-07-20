Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей

"С возрастом наша кожа не становится хуже – ей просто нужно больше нашего времени и внимания. Кожа после 45 лет становится более сухой и тонкой – это и есть два основных момента, над которыми стоит поработать для сохранения молодости и красоты лица", – отметила косметолог.
Она подчеркнула, что для достижения хорошего антивозрастного эффекта необходимо делать максимальное увлажнение, так как недостаточное увлажнение сведет на нет эффект всех антивозрастных средств.
"Обратите внимание на более питательные текстуры кремов", – посоветовала косметолог.
Эксперт также порекомендовала использовать для ухода:
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Часто пенки и гели для умывания также имеют в составе агрессивные поверхностно-активные вещества, которые способны вымывать до 30% защитного барьера кожи каждый день.
Если в состав этих уходовых средств входят sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, coco-sulfate или cetyl phosphate, такие средства лучше не покупать.
Качественный тоник не должен содержать такие спирты, как alcohol; sd алкоголь, alcohol denat, Isopropyl alcohol и methanol.