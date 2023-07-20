Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей

"С возрастом наша кожа не становится хуже – ей просто нужно больше нашего времени и внимания. Кожа после 45 лет становится более сухой и тонкой – это и есть два основных момента, над которыми стоит поработать для сохранения молодости и красоты лица", – отметила косметолог.

Она подчеркнула, что для достижения хорошего антивозрастного эффекта необходимо делать максимальное увлажнение, так как недостаточное увлажнение сведет на нет эффект всех антивозрастных средств.

"Обратите внимание на более питательные текстуры кремов", – посоветовала косметолог.

Эксперт также порекомендовала использовать для ухода:

к октейль из антиоксидантов по утрам;

октейль из антиоксидантов по утрам; пептиды и фитоэстрогены для улучшения тонуса кожи и запуска процессов омоложения;

ретинол и кислоты вечером – для активизации обновления кожи, увеличения ее толщины, разглаживания морщин;

для активизации обновления кожи, увеличения ее толщины, разглаживания морщин; SPF для защиты кожи от негативного воздействия солнца, пигментации и морщин.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга, сертифікований косметолог онлайн (@cosmetolog_with_you)