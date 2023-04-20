Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2023
 
Мода

Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели

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Мини-юбки снова на пике популярности
Мини-юбки снова на пике популярности
Фото: depositphotos.com

Украинский стилист Алена Крутова на своей странице в Instagram рассказала о главных трендовых моделях юбок 2023 года.

Выбор широкий: в моде юбки длины макси, миди и мини. 

"Если ваш рост меньше среднего, длину макси следует носить с каблуками. А если ваш рост от 170 и выше, можно и без каблука", – отметила стилист.

Любительницам длинных юбок стоит обратить внимание на модели "баллон", а также мнималистичные строгие макси. Для тех, кто отдает предпочтение мини – стоит выбрать вариант из кожи или кожзама, а также с накладными карманами.

Экстравагнтными вариантам станут юбки с анималистическим принтом и асимметричного кроя. Остромодно будет смотреться джинсовая юбка с асимметричным подолом. 

Теги: мода и красота, тренды, стилист, джинсовая юбка, юбки
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