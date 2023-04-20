Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели

Выбор широкий: в моде юбки длины макси, миди и мини.

"Если ваш рост меньше среднего, длину макси следует носить с каблуками. А если ваш рост от 170 и выше, можно и без каблука", – отметила стилист.

Любительницам длинных юбок стоит обратить внимание на модели "баллон", а также мнималистичные строгие макси. Для тех, кто отдает предпочтение мини – стоит выбрать вариант из кожи или кожзама, а также с накладными карманами.

Экстравагнтными вариантам станут юбки с анималистическим принтом и асимметричного кроя. Остромодно будет смотреться джинсовая юбка с асимметричным подолом.