Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2023
 
Мода

Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон

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Крокодиловый маникюр подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей
Крокодиловый маникюр подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей
Фото: nailsbypriscilla_sfv / Instagram

Крокодиловый маникюр является одной из самых ярких современных тенденций в дизайне ногтей, но чтобы получить такой образ, нужен опытный мастер. Об этом сообщается в статье, опубликованной 12 июля на сайте издания о моде и красоте Glam.

Эксперты отметили, что крокодиловый маникюр, несмотря на свою кажущуюся чрезмерность и агрессивность, будет актуален по любым поводам и подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких крокодиловых дизайнов для вдохновения перед походом к мастеру.

Классическая зеленая палитра

Крокодиловый маникюр в розовой тональности

Крокодиловые ногти в коричневой палитре

Вариант для длинных ногтей

Разноцветный дизайн

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дизайн, маникюр, анималистический принт
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