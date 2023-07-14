Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон

Эксперты отметили, что крокодиловый маникюр, несмотря на свою кажущуюся чрезмерность и агрессивность, будет актуален по любым поводам и подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких крокодиловых дизайнов для вдохновения перед походом к мастеру.
Классическая зеленая палитра
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Крокодиловый маникюр в розовой тональности
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Крокодиловые ногти в коричневой палитре
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Вариант для длинных ногтей
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Разноцветный дизайн
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