Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон

Крокодиловый маникюр подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей Фото: nailsbypriscilla_sfv / Instagram

Эксперты отметили, что крокодиловый маникюр, несмотря на свою кажущуюся чрезмерность и агрессивность, будет актуален по любым поводам и подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких крокодиловых дизайнов для вдохновения перед походом к мастеру.

Классическая зеленая палитра

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Крокодиловый маникюр в розовой тональности

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Крокодиловые ногти в коричневой палитре

Вариант для длинных ногтей

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Priscilla * (@nailsbypriscilla_sfv)

Разноцветный дизайн