Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов

Лак цвета фуксии с эффектом хромирования смотрится ярко, но не вызывающе. Золотистый отблеск покрытия можно подчеркнуть с помощью фаланговых колец из желтого металла.
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Тот же тон можно завершить другим топом – голлографическим, и маникюр будет выглядеть совсем по-другому.
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Эффектно выглядит глянцевое покрытие на длинных ногтях, накрашенных лаком цвета фуксии.
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Необязательно оформлять все ногти одинаково. Можно сделать яркие акценты цвета фуксии в сочетании с нежно-розовым тоном и золотистыми элементами.
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Интересно смотрятся варианты с асимметричными линиями и геометрическими фигурами разных цветов. Главные акценты и здесь остаются за фуксией.
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