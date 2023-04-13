Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
Мода

Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов

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Цвет фуксии дает возможность для экспериментов с дизайном
Цвет фуксии дает возможность для экспериментов с дизайном
Фото: victorianatdha / Instagram

Шведский мастер маникюра Виктория Надхта на своей странице в Instagram продемонстрировала, как можно оформить ногти, используя лак цвета фуксии с разными топами и узорами.

Лак цвета фуксии с эффектом хромирования смотрится ярко, но не вызывающе. Золотистый отблеск покрытия можно подчеркнуть с помощью фаланговых колец из желтого металла.

Тот же тон можно завершить другим топом – голлографическим, и маникюр будет выглядеть совсем по-другому.

Эффектно выглядит глянцевое покрытие на длинных ногтях, накрашенных лаком цвета фуксии.

Необязательно оформлять все ногти одинаково. Можно сделать яркие акценты цвета фуксии в сочетании с нежно-розовым тоном и золотистыми элементами.

Интересно смотрятся варианты с асимметричными линиями и геометрическими фигурами разных цветов. Главные акценты и здесь остаются за фуксией.

Теги: мода и красота, маникюр, ногти, цвет фуксии
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