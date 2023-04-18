Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"

Польза маникюра

Мужской маникюр включает в себя подрезание и подпиливание ногтей, их полировку, а также удаление кутикулы. После этого по желанию клиента на ногти наносится лак. Если делать маникюр регулярно, руки будут выглядеть ухоженными, а ногти – здоровыми.

Тренды и стили в мужском маникюре

В публикации отмечается, что сегодня не существует разделения стилей по гендерному признаку, так как каждый выбирает тот стиль, который "лучше всего выражает его индивидуальность".

С чего начать

Редакция советует мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу", оставить сложные рисунки на потом, а для начала попробовать просто чередовать один или два цвета.

Мужчины, которые делают маникюр

Яркий маникюр часто демонстрирует украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Также с маникюром на публике появляется украинский шоумен Дмитрий Коляденко.