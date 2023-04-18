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18 апреля, 2023
 
Мода

Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"

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Дмитрий Коляденко часто появляется на публике с маникюром
Дмитрий Коляденко часто появляется на публике с маникюром
Фото: kolyadenkodima_official / Instagram

Редакция американского журнала для мужчин GQ в статье под названием "Самые крутые мужчины делают большие успехи в нейл-арте" рассказывает о современных трендах в мужском маникюре.

Польза маникюра

Мужской маникюр включает в себя подрезание и подпиливание ногтей, их полировку, а также удаление кутикулы. После этого по желанию клиента на ногти наносится лак. Если делать маникюр регулярно, руки будут выглядеть ухоженными, а ногти  здоровыми.

Тренды и стили в мужском маникюре

В публикации отмечается, что сегодня не существует разделения стилей по гендерному признаку, так как каждый выбирает тот стиль, который "лучше всего выражает его индивидуальность".

С чего начать

Редакция советует мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу", оставить сложные рисунки на потом, а для начала попробовать просто чередовать один или два цвета. 

Мужчины, которые делают маникюр

Яркий маникюр часто демонстрирует украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

Также с маникюром на публике появляется украинский шоумен Дмитрий Коляденко.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, мужчины, маникюр
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