Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото

Данилко: Мне очень удобно в этой маске находиться. Как будто я защищен Фото: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / Facebook

"Это очень удобно. Ты не заморачиваешься на одежду. Но в какое-то время я понял, что мне очень удобно в этой маске находиться. Как будто я защищен, – сказал 49-летний шоумен. – Но когда началась война, я часто выходил в эфир, и я сказал, что сниму маску, когда закончится война. Пообещал – держу [слово]. Конечно, не думал, что это так затянется".

В апреле 2022 года Данилко говорил, что без маски и кепки появляется в основном за границей, чтобы избежать внимания поклонников. "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы. Я уже много раз это проверял", – отметил тогда артист.

Данилко обычно не публикует фото, на которых был бы запечатлен без маски и кепки. Но в феврале 2023 года поделился с подписчиками новым снимком, который был сделан в кабинете врача. На фото артист позирует без привычных атрибутов его публичного образа.

Фото: v_serduchka / Instagram

На публике Данилко появляется с маской на лице и в кепке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)