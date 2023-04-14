"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США

Данилко в образе Сердючки выступает на сцене с Белоконь, которая играет роль матери его героини Фото предоставлено командой Данилко

"Не дождетесь! Еще с "Евровидения 2012" я был врагом номер один для соловьевых-скабеевых-эрнстов, а во время войны еще больше. Их бесит, что мы смеемся, вопреки всему. А наша цель – дать людям возможность улыбаться, даже когда у них болит", – сказал шоумен.

В релизе отмечается, что, пока пропагандисты распускают слухи о здоровье Данилко, строчки "Ще не вмерла Україна" из его песни звучат в центре Москвы, что "доводит до бешенства тех, кто пытался стереть образ Сердючки из памяти "вєлікого" народа".

Команда Данилко подчеркнула, что недавно у артиста были проблемы с голосом, но теперь он здоров и готовится к туру по городам США и Канады, который стартует 18 апреля в Майами (США).

"Вопреки попытке врагов сорвать концерты Данилко, тур состоится. Америка, встречай, а "москаль некрасівий, геть з України!" – говорится в релизе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)