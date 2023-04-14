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14 апреля, 2023
 
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"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США

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Данилко в образе Сердючки выступает на сцене с Белоконь, которая играет роль матери его героини
Данилко в образе Сердючки выступает на сцене с Белоконь, которая играет роль матери его героини
Фото предоставлено командой Данилко

Украинский певец Андрей Данилко заявил, что всегда был врагом номер один для российских пропагандистов. Таким образом он отреагировал на заявление российских пропагандистских СМИ о том, что у него якобы проблемы с ментальным здоровьем и он из-за этого уже не может работать. Комментарий артиста интернет-изданию "ГОРДОН" предоставила пресс-служба Данилко.

"Не дождетесь! Еще с "Евровидения 2012" я был врагом номер один для соловьевых-скабеевых-эрнстов, а во время войны еще больше. Их бесит, что мы смеемся, вопреки всему. А наша цель – дать людям возможность улыбаться, даже когда у них болит", – сказал шоумен.

В релизе отмечается, что, пока пропагандисты распускают слухи о здоровье Данилко, строчки "Ще не вмерла Україна" из его песни звучат в центре Москвы, что "доводит до бешенства тех, кто пытался стереть образ Сердючки из памяти "вєлікого" народа".

Команда Данилко подчеркнула, что недавно у артиста были проблемы с голосом, но теперь он здоров и готовится к туру по городам США и Канады, который стартует 18 апреля в Майами (США).

"Вопреки попытке врагов сорвать концерты Данилко, тур состоится. Америка, встречай, а "москаль некрасівий, геть з України!" – говорится в релизе.

Контекст:

Данилко выступает в образе артистки Верки Сердючки. Певица выходит на сцену вместе со своей мамой, роль которой играет украинская актриса Инна Белоконь.

20 февраля Данилко, выступая в Барселоне (Испания), сообщил зрителям, что у него диагностировали ларингит. 13 февраля артист сообщил, что обращался за помощью к медикам перед концертом в Неаполе (Италия).

В начале марта стало известно, что у артиста на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку. "Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – отметили помощники Данилко. Тогда же команда артиста объявила, что его европейский тур из-за болезни будет смещен на два месяца.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, Андрей Данилко, Верка Сердючка
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