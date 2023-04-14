"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США

"Не дождетесь! Еще с "Евровидения 2012" я был врагом номер один для соловьевых-скабеевых-эрнстов, а во время войны еще больше. Их бесит, что мы смеемся, вопреки всему. А наша цель – дать людям возможность улыбаться, даже когда у них болит", – сказал шоумен.
В релизе отмечается, что, пока пропагандисты распускают слухи о здоровье Данилко, строчки "Ще не вмерла Україна" из его песни звучат в центре Москвы, что "доводит до бешенства тех, кто пытался стереть образ Сердючки из памяти "вєлікого" народа".
Команда Данилко подчеркнула, что недавно у артиста были проблемы с голосом, но теперь он здоров и готовится к туру по городам США и Канады, который стартует 18 апреля в Майами (США).
"Вопреки попытке врагов сорвать концерты Данилко, тур состоится. Америка, встречай, а "москаль некрасівий, геть з України!" – говорится в релизе.
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Данилко выступает в образе артистки Верки Сердючки. Певица выходит на сцену вместе со своей мамой, роль которой играет украинская актриса Инна Белоконь.
20 февраля Данилко, выступая в Барселоне (Испания), сообщил зрителям, что у него диагностировали ларингит. 13 февраля артист сообщил, что обращался за помощью к медикам перед концертом в Неаполе (Италия).
В начале марта стало известно, что у артиста на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку. "Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – отметили помощники Данилко. Тогда же команда артиста объявила, что его европейский тур из-за болезни будет смещен на два месяца.