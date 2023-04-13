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13 апреля, 2023
 
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Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после

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Сейчас Мишина весит 50 кг
Сейчас Мишина весит 50 кг
Фото: Танці з зірками / Facebook, misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина месяц назад похвасталась подписчикам своей постройневшей фигурой, выложив в сеть серию фото в белье.

В интервью, которое 11 апреля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина, Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет около 50 кг. По словам знаменитости, такой физической формы она достигла благодаря здоровому питанию и спорту. 

Кроме того, актриса говорила, что ее утро "обязательно начинается с вакуума". "Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года Мишина. 

Сейчас 33-летняя знаменитость выглядит вот так.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало архивные фото актрисы, на которых она запечатлена до похудения. 

Этот снимок опубликован в микроблоге актрисы в 2018 году.

Так Мишина выглядела в январе 2020 года.

А так – весной 2021 года.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: похудение, Ксения Мишина
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