Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после

В интервью, которое 11 апреля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина, Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет около 50 кг. По словам знаменитости, такой физической формы она достигла благодаря здоровому питанию и спорту.

Кроме того, актриса говорила, что ее утро "обязательно начинается с вакуума". "Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года Мишина.

Сейчас 33-летняя знаменитость выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало архивные фото актрисы, на которых она запечатлена до похудения.

Этот снимок опубликован в микроблоге актрисы в 2018 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

Так Мишина выглядела в январе 2020 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

А так – весной 2021 года.