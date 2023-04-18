"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой

Лопес рассказала, что порой борется с искушением оставить все как есть, чтобы посмотреть, как будет выглядеть с сединой Фото: ЕРА (архив 2013 года)

По словам знаменитости, ей было 23 года, когда она "преждевременно поседела", и теперь каждые пару недель подкрашивает корни.

Лопес рассказала, что порой борется с искушением оставить все как есть, чтобы посмотреть, как будет выглядеть с сединой. По словам артистки, для этого ей надо уехать далеко и надолго, как минимум на два месяца.