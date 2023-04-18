Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2023
 
Мода

"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лопес рассказала, что порой борется с искушением оставить все как есть, чтобы посмотреть, как будет выглядеть с сединой
Лопес рассказала, что порой борется с искушением оставить все как есть, чтобы посмотреть, как будет выглядеть с сединой
Фото: ЕРА (архив 2013 года)

53-летняя американская актриса Дженнифер Лопес заметила первую седину 30 лет назад. Об этом артистка призналась в интервью People.

По словам знаменитости, ей было 23 года, когда она "преждевременно поседела", и теперь каждые пару недель подкрашивает корни.

Лопес рассказала, что порой борется с искушением оставить все как есть, чтобы посмотреть, как будет выглядеть с сединой. По словам артистки, для этого ей надо уехать далеко и надолго, как минимум на два месяца.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества артистка взяла фамилию супруга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода, Дженнифер Лопес, седина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
Галина ГРИШИНА
Как 49-летний Данилко выглядит сейчас без маски и кепки. Фото
Как 49-летний Данилко выглядит сейчас без маски и кепки. Фото
Галина ГРИШИНА
Названы три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Названы три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Галина ГРИШИНА
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Галина ГРИШИНА
Как долго можно хранить вареные яйца
Как долго можно хранить вареные яйца
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая заявила, что Винник заболел до начала полномасштабной войны
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая заявила, что Винник заболел до начала полномасштабной войны
Не делайте так! Названы топ-5 ошибок в женском гардеробе
Не делайте так! Названы топ-5 ошибок в женском гардеробе
Резников рассказал, какой была реакция жены, когда его назначили министром обороны
Резников рассказал, какой была реакция жены, когда его назначили министром обороны
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу показал свою возлюбленную в мокром купальнике
Налчаджиоглу показал свою возлюбленную в мокром купальнике
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Галина ГРИШИНА
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 