Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
Мода

Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью

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Самый модный цвет кожаных брюк будет ярким
Самый модный цвет кожаных брюк будет ярким
Фото: calzados_alexander / Instagram

Испанское издание Vogue отметило, что на смену черным кожаным брюкам, ставшим базовой моделью гардероба современных женщин, придут другие модели.

Осенью 2023 года на пике моды будут кожаные брюки в стиле Barbiecore – ярко-розового цвета. Популярность этого тренда, по прогнозам, станет более широкой после выхода на экраны фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг. 

Как отметило издание Vogue, розовые кожаные брюки можно носить в образах разного стиля. Первый вариант – с ностальгической ноткой, дополнив образ сумкой с короткой ручкой и обувью на каблуках.

Второй вариант предполагает сочетание розовых кожаных брюк с курткой в тон из такого же материала. Образ можно дополнить ковбойскими сапогами.

Американский блогер Jade Harding в Instagram показала, как выглядят кожаные розовые брюки с топом им в тон. Образ она дополнила маленькой меховой розовой сумкой и белыми кроссовками.

Теги: Vogue, Барби, мода и красота, женщины, модель, тренды, брюки, Barbiecore
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