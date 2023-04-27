Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью

Осенью 2023 года на пике моды будут кожаные брюки в стиле Barbiecore – ярко-розового цвета. Популярность этого тренда, по прогнозам, станет более широкой после выхода на экраны фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг.

Как отметило издание Vogue, розовые кожаные брюки можно носить в образах разного стиля. Первый вариант – с ностальгической ноткой, дополнив образ сумкой с короткой ручкой и обувью на каблуках.

Второй вариант предполагает сочетание розовых кожаных брюк с курткой в тон из такого же материала. Образ можно дополнить ковбойскими сапогами.

Американский блогер Jade Harding в Instagram показала, как выглядят кожаные розовые брюки с топом им в тон. Образ она дополнила маленькой меховой розовой сумкой и белыми кроссовками.