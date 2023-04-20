Не делайте этого с волосами, иначе они потеряют привлекательность. Названы три ошибки, которые приводят к ломкости и истончению локонов

Эксперты советуют не злоупотреблять использованием щипцов для завивки и утюжков Фото: depositphotos.com

Злоупотребление инструментами для горячей укладки

Частое использование инструментов для горячей укладки волос может привести к ломкости волос, так как тепло ослабляет их белковую структуру.

Чтобы этого избежать, эксперты советуют не злоупотреблять использованием щипцов для завивки и утюжков, а перед применением наносить на волосы термозащитный спрей.

Частое применение химических процедур

Обесцвечивание волос, химическая завивка и химическое выпрямление меняют состав волос, что приводит к ослаблению и истончению. По словам специалистов, женщинам необходимо сознательно уменьшить количество таких процедур или же подобрать наиболее щадящие варианты.

Тугие прически

Женщины, которые часто делают тугие прически, перегружают этим волосы и могут спровоцировать повреждение волосяных фолликул, что повлияет на их внешний вид. Чтобы избежать этого, эксперты советуют периодически оставлять волосы свободными.