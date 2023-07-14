Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео

"Иногда просто нужно надеть платье и быть такой девочкой", – написала знаменитость.
Ранее редакция украинского глянцевого издания о моде и красоте Vogue назвала прозрачные платья трендом нынешнего лета и альтернативой маленькому черному платью.
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Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. Сейчас ей 31 год. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom.
Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда в феврале 2018 года. 8 марта 2021 года у пары родился сын.
В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен.