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14 июля, 2023
 
Мода

Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео

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Ратаковски: Иногда просто нужно надеть платье
Ратаковски: Иногда просто нужно надеть платье
Фото: emrata / Instagram

Американская модель британского происхождения Эмили Ратаковски 12 июля в Instagram разместила фото и видео, на которых запечатлена на публике в белом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте.

"Иногда просто нужно надеть платье и быть такой девочкой", – написала знаменитость.

Ранее редакция украинского глянцевого издания о моде и красоте Vogue назвала прозрачные платья трендом нынешнего лета и альтернативой маленькому черному платью.

Контекст:

Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. Сейчас ей 31 год. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom.

Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда в феврале 2018 года. 8 марта 2021 года у пары родился сын.

В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: платье, Эмили Ратаковски, модель
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