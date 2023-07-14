Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео

Ратаковски: Иногда просто нужно надеть платье Фото: emrata / Instagram

"Иногда просто нужно надеть платье и быть такой девочкой", – написала знаменитость.

Ранее редакция украинского глянцевого издания о моде и красоте Vogue назвала прозрачные платья трендом нынешнего лета и альтернативой маленькому черному платью.

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